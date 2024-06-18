منسوبو المصفاة يطلقون هاشتاق لانقاذها

اطلق منسوبو مصفاة الجيلي هاشتاق لانقاذها من التدمير الذي تتعرض له. ونشروا مقطع فيديو يوضح حجم الدمار الذي تعرضت له وحدة اساسية في المصفاة الاولى. الفيديو في اللينك أدناه :
https://whatsapp.com/channel/0029VaD9vXI3QxRsoF4R843V/2061
وتظهر في الفيديو وحدة ال RFCC
Residual fludaiz catalytic cracking
و وحدة التكسير الحفزي وهي من اهم وحدات المصفاة الأولي. ومسؤولة عن إنتاج غاز الاستخدام المنزلي. و أيضا عن تحسين خواص البنزين ورفع الرقم الاوكتيني له ( جعل البنزين سيوبر بالمصطلح الشعبي )
يشار الى ان المصفاة التي تعرضت للتدمير تقوم بتكرير خام مزيج النيل المنتج من حقول دولتي السودان.
التيار
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