«يقدم رسالة مهمة».. معلومات عن فيلم الملحد قبل عرضه في السينمات

تستقبل دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة مجموعة من الأفلام الجديدة ضمن خريطة أفلام صيف 2024، ومن أبرز الأعمال السينمائية التي ينتظرها الجمهور في السينمات فيلم الملحد للمخرج محمد جمال العدل، المقرر طرحه بحلول 14 أغسطس المقبل.

– فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد جمال العدل (ماندو العدل).

– يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية: أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا صابرين، نجلاء بدر، تارا عماد، وأحمد بدير إنتاج أحمد السبكي.

حصل الفيلم على تنصيف عرض «+16» أي لمن هم أكبر من 16 عاما، بسبب طبيعة الفيلم ومحتواه الذي يناقش قضايا تتعلق بالتطرف الديني.

– تدور أحداث الفيلم حول الداعية المتشدد دينيا الشيخ «حافظ»، الذي يمارس العنف ضد الجميع تحت اسم الدين، وفي الوقت نفسه يمر نجله بأزمة، ما يدخله في صراع ومواجهة مع والده الذي يتهمه بالكفر ويقرر قتله.

– «يقدم العمل رسالة مهمة»، هو الأمر الذي أكده منتج الفيلم أحمد السبكي في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية، مشيرا إلى أن الفيلم يقدم رسالة مهمة للشباب، وأن الجميع سوف يشكره على تقديمها بعد عرض الفيلم في السينمات.

الوطن نيوز