تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو حظي بمتابعات عالية من قبل الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رجال سودانيون بالولاية الشمالية وهم يحاصرون الحسناء “هاجر”, بعد نهاية إحدى المناسبات الخاصة. وأطلق مصور المقطع على الحسناء لقب “البرنسيسة”, وطالب الرجال الحاضرين معه بترديد اسم “البرنسيسة” وسط ضحكات الحسناء. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, شبه الفيديو بمقطع المودل آية أفرو, في حي غبيرة بالسعودية, والذي أظهر تجمع الرجال حولها أيضاً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. على طريقة المعجبين مع آية أفرو بالسعودية.. رجال سودانيون يحاصرون “حسناء” بالولاية الشمالية ويحتفلون بها ويطلقون عليها لقب “البرنسيسة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.