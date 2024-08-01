شاهد بالفيديو.. العروس السودانية الحسناء التي اكتسحت السوشيال ميديا تخطف الأضواء في ليلة زفافها وتمنح عريسها أجمال “شبال”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث حظي بمتابعات وتفاعل كبير على السوشيال ميديا.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع العروس السودانية الحسناء التي كانت قد خطفت الأضواء على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية وهي تحتفل بزفافها.
https://www.facebook.com/reel/8100453710070972
وكانت العروس وهي خبيرة التجميل “ثريا”, قد ظهرت في صور ومقاطع من عقد قرانها الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن “ثريا” عادت لخطف الأضواء من جديد بمقطع فيديو من حفل زفافها والذي ظهرت فيه وهي تتفاعل مع عريسها وتمنحه “شبال” على أنغام أغنية الفنانة ندى القلعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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