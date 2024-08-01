قام الأستاذ السوداني المعروف مهاجر عبد الرحمن, بتصوير مقطع فيديو من مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن أستاذ مادة الرياضيات الشهير عاد من دولة مصر إلى أرض الوطن وتحديداً مدينة أم درمان.
وأظهر مقطع الفيديو الذي ظهر فيه أستاذ “مهاجر”, عودة الحياة إلى طبيعتها بالمدينة الجميلة بعد إندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل من العام الماضي وتسبب في نزوج الملايين من السودانيين.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حظي مقطع الفيديو بإعجابات كبيرة من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته بفرح كبير على حساباتهم الشخصية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بعد عودتة من القاهرة.. أستاذ الرياضيات السوداني الشهير “مهاجر” يصور مقطع فيديو جميل من مدينة أم درمان يرصد عودة الحياة إلى طبيعتها بالمدينة العريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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