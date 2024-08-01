مجلس الوزراء يدين استهداف رئيس مجلس السيادة في جبيت

البرهان أدان مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة عثمان حسين القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بأشد عبارات الإدانة والاستهجان، الاستهداف الذي تعرض له رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والحضور من المواطنيين والنظاميين في جبيت أثناء مشاركته في تخريج دفعات من الطلبة الحربيين. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور جرهام عبد القادر في المنبر الإعلامي الدوري للوزارة، إن استهداف رئيس مجلس السيادة وحوادث المسيرات لمناطق تجمعات المواطنيين والأعيان تجاوز لكل الأعراف والقيم وخاصة أن احتفالات التخريج نشاط اجتماعي تشارك فيه الأسر بجانب المسؤولين، الامر الذي يجعل الاستهداف حدثا سلبيا يتعارض مع كافة القيم والاعراف الاجتماعية. سونا

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