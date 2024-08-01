توقف عمليات البيع والشراء بمحاصيل القضارف

سنار - قمح توقفت عمليات البيع والشراء لكافة أنواع المحاصيل بأسواق القضارف شرقي السودان اليوم الخميس. وارجعت مصادر مأذونة بحسب النورس نيوز، أسباب توقف عمليات البيع والشراء لعدم استخراج الأوراق الرسمية (القبانة) لأسباب غير معلومة.

وتشهد أسواق المحاصيل ارتفاعا متواصلا في الأسعار بينها اردب الفتريتة والعكر الى 200 الف جنيه ، فيما تراوحت أسعار الدخن بين 250 الى 260 الف جنيه ، بينما ارتفع قنطار السمسم الى 185 الف جنيه وشهد التسالي اسعارا خرافية حيث بلغ الطن منه 4 ملايين جنيه. اليوم التالي

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