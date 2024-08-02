شهيرة: لم أعتزل الفن وبعدت عشان أتفرغ للعبادة

أكدت الفنانة القديرة شهيرة كمال، أنها لم تعتزل الفن حتى تعود من الاعتزال، مشيرة إلى أن كل ما تردد في هذا الشأن مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة.

وأوضحت شهيرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن لديها نية الرجوع للتمثيل ولكن الفكرة تكمن في الورق الجيد، مشيرة إلى أن البعض يوجه لها اللوم بسبب أن نجلها الكاتب عمرو محمود ياسين، من أكبر مؤلفي الدراما في مصر ويقدم ورقا جيدا ولا يقوم بترشيحها في أعماله الدرامية.

وأكدت شهيرة، قائلة: «أنا ما اعتزلتش الفن، والفنان لا يمكن يعتزل، لكن ممكن يبتعد وأنا ابتعدت بسبب شعوري في وقت من الأوقات بالتفرغ لحياتي الشخصية، بالرغم من أنا ابتعدت عن الفن من بدري ولم أقدم تاريخا كبيرا، وشعرت إني لازم أتفرغ لرب العالمين أكثر، وحب الفن والموهبة اللي ربنا ادهالي، ووأنا خريجة معهد تمثيل، وكل هذه الأشياء كانت بتشغلني عن ربنا، وكان لازم أبعد عن الحاجة اللي بحبها وبعشقها مش اعتزل».

بوابة الأهرام