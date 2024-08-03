محمد صلاح: ميسي الأفضل.. ويمتلك “موهبة إلهية”

أشاد محمد صلاح نجم ليفربول، بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي.

وسئل صلاح عن تخيله لوجود البرغوث في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرد عبر قناة TNT سبورتس “ميسي أفضل لاعب في العالم أينما ذهب”.

وأضاف قائد منتخب مصر “ليونيل ميسي في كرة القدم، موهبة إلهية”.

وقضى ميسي (37 عاما) الجزء الأكبر من مسيرته بقميص برشلونة الإسباني حتى رحل في 2021.

وانتقل النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ورحل عن صفوفه بعد موسمين في صيف 2023، في صفقة انتقال حر.

وانتقل ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، ووقع عقدا حتى نهاية عام 2025.

أما صلاح (32 عاما) يبقى أيقونة بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما.

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