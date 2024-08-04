فيكتور يقود برشلونة لإسقاط ريال مدريد في كلاسيكو الرعد

قاد المهاجم الشاب، باو فيكتور، فريقه برشلونة للفوز (2-1) على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي، الذي أقيم فجر الأحد (بتوقيت جرينتش)، في استاد ميتلايف إيست رازرفورد بنيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وسط حضور جماهيري تخطى ال82 ألف متفرج.

وتوقف الكلاسيكو لأكثر من ساعة، جراء مرور عاصفة رعدية.

وقبل انطلاق المباراة، كان الإلغاء يهدد الكلاسيكو بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونجح باو فيكتور في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة، قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، بالرأس من صناعة ليفاندوفسكي.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني (ق54)، بعد انقضاضه بالقدم على عرضية لفايي من الرواق الأيمن.

وقلص بعدها ريال مدريد النتيجة بهدف لنيكو باز (ق82)، من ركنية حولها برأسه إلى داخل شباك البارسا.وشارك في المباراة من جانب ريال مدريد: حارس المرمى تيبو كورتوا، وعدد من لاعبي الفريق الأساسيين، مثل لوكاس فاسكيز وروديجر وميليتاو ومودريتش وإبراهيم دياز، إضافة للشابين أردا جولر وإندريك.

كما أشرك المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، كبدلاء كلا من فينيسيوس جونيور، المنضم حديثا لمران الفريق بعد العطلة، وكذلك نيكو باز، صاحب الهدف الوحيد للملكي، إضافة لعدد من اللاعبين الشبان، أمثال جوان مارتينيز وياكوبو رامون ورافا أوبرادور ولورنزو أجوادو.ويغيب العديد من النجوم عن صفوف الفريقين حاليا، بسبب مشاركتهم في بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا مؤخرا، وكذلك اللعب حاليا في الأولمبياد، إضافة للمصابين.

كووورة