نشر شاعر القوات المسلحة المعروف والمقاتل ضمن صفوفها مقاطع فيديو, تم تناقله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قدم الشاعر ود البرير الكردفاني, الدعوة لكل الأهل والأحباب والأصدقاء لمشاركته الأفراح بمناسبة زواجه للمرة الثانية. وكان الكردفاني, قد تزوج في المرة الإولى إبان بدايات الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع, ليفاجئ الجميع ويعلن زواجه للمرة الثانية بعد فترة وجيزة من الزواج الأول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاعر القوات المسلحة وأحد مقاتليها البارزين يعلن زواجه للمرة الثانية خلال الحرب ويدعو الجميع لمشاركته الأفراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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