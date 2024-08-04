أثارت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في مقطع فيديو متداول حديثاً. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت ملكة الدلوكة وهي تغني في حفل سوداني بإحدى دول الخليج. الفنانة تفاجأت بإحدى السيدات وهي تقف بجوارها وتقدم وصلة رقص مثيرة, لتقوم الفنانة بالسخرية منها وتقليدها وسط ضحكاتها وضحكات السيدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بسخريتها المعهودة.. الفنانة إنصاف مدني تقلد سيدة وقفت بجوارها وقدمت وصلة رقص مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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