عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر يلتقى النائب العام

إلتقى عضو مجلس السيادة الانقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحرى إبراهيم جابر بمكتبه يوم الأحد السيد النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسي طيفور. و قدم مولانا طيفور إحاطة لسيادته حول أداء النيابة العامة والموضوعات المتعلقة بعملها فى ظل تداعيات الحرب الحالية وحجم الجهود التى تضطلع بها النيابة العامة لبسطة هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. و إطمأن عضو مجلس السيادة الانقالي الفريق إبراهيم جابر علي صحة النائب العام بعد عودته من رحلة الاستشفاء جراء الحادث الذى تعرض له فى مارس الماضي اثناء أدائها لمهامه الرسمية. سونا

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