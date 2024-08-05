رواية “ساعي الريال المقدود” للكاتب “مبارك اردول”….

تذهب قيمة الكتاب كتبرع للأطفال اللاجئين بمعسكر قرووم بجنوب السودان ..

تعكس الرواية واقع اخر لجبال النوبة وثقافة اهلها وهي صورة اخرى عن جبال النوبة واسبارها وعادات اهلها وتقاليدهم، صورة غير المرسومة عن الحروب والنزوح واللجوء والقصف وكان تاريخ هذه المنطقة بداء من هناك.تحاول الرواية ايضا عكس اشكال الإضطهاد والقهر خاصة الثقافي الذي تعرضت له شعوب هذه المنطقة وغيرها من المناطق الغير ناطقة بالعربية في مراحل مبكرة من التاريخ الحديث وتعرضه في شكل قصصي وروائي ليستسيغه القارئ

بدلا من الخطب السياسية الخشبية (الجافة)…. مبارك أردول

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