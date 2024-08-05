محلية شيكان تشهد انطلاق العملية التعليمية لمرحلتي الإبتدائي والمتوسطة – صور

شهد المدير التنفيذي لمحلية شيكان الأستاذ عبدالناصر عبد الله بمدرسة جدية عوض الكريم الابتدائية بنات بمدينة الأبيض،ومدرسة القبة المتوسطة بنين انطلاق العملية التعليمية بمرحلتي الابتدائي والمتوسطة، بحضور أعضاء لجنة أمن المحلية وقيادات المرحلة المتوسطة والابتدائي والمجالس التربوية. وقرع المدير التنفيذي جرس انطلاق العملية التعليمية مؤكدا أن المحلية تولي التعليم إهتماما كبيرا وهنأ عبد الناصر التلاميذ وأسرهم ببداية العام الدراسى وابدى اسفه بتأثر التعليم بالحرب اللعينة التي شنتها المليشيا على البلاد. وأكد عبدالناصر خلال مخاطبته تلميذات مدرسة جدية عوض الكريم أن المحلية تعمل على تسخير كافة الإمكانيات لاستقرار العملية التعليمية موضحاً أن ما افرزته الحرب يجب إصلاحه بالعلم والمعرفة. واضاف المدير التنفيذي أن التلاميذ هم امتداد لجيل الوطن وأنهم لن يستكينوا للجهل وان التحدى كبير داعياً لتضافر الجهود من أجل العبور بالتعليم. مديرو مرحلتي الإبتدائي والمتوسطة جددا حرصهما على استمرار الدراسة لضمان مستقبل التلاميذ رغم ظروف الحرب حتى يستقيم السلم التعليمى واوضحوا أن تلاميذ الصف الثالث متوسط هم أول دفعة لشهادة المتوسطة بعد عودة المرحلة متمنين التوفيق والنجاح للتلاميذ والطلاب الجالسين للإمتحانات بجميع المراحل التعليمية. مديرا مدرستي جدية عوض الكريم الابتدائية بنات والقبة المتوسطة بنين أبديا سعادتهما باستنئاف الدراسة للصف الأول والسادس ابتدائي بجانب الثالث متوسط مؤكدين إستعدادهم لانجاح العام الدراسى ومواصلة الدراسة. التلاميذ عبروا عن سعادتهم بمواصلة العملية التعليمية من خلال الحماس الذى لمسه المدير التنفيذي ولجنة امن المحلية و تفاعل المعلمين وأسرهم. سونا

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