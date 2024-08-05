والي الشمالية يطلع على خطط وبرامج اتحاد عمال الولاية

إلتقى والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله، بمكتبه الأحد رئيس اتحاد عمال الولاية الاستاذ عمر أحمد بلال. وتلقى والي الشمالية تنويرا خلال اللقاء حول ترتيبات استلام مباني ودور ومتحركات الاتحاد وجميع الهيئات النقابية والفرعيات . وقال رئيس الاتحاد عمر أحمد بلال انه اطلع والي الولاية على برامج وخطط الاتحاد خلال المرحلة القادمة والتي تركز على مساندة عمال الولاية والمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة عنهم بجانب تهيئة بيئة العمل لهم. كما أكد رئيس اتحاد عمال الولاية دعم ومساندة القوات المسلحة وهي تخوض معركة االكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة. سونا

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