سداسية مغربية تاريخية في الشباك المصرية

حقق المنتخب المغربي الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، بعد فوزه الكبير على مصر بنتيجة 6-0 يوم الخميس.
افتتح عبد الصمد الزلزولي التسجيل في الدقيقة 23، ثم أضاف سفيان رحيمي هدفين في الدقيقتين 26 و64، بينما سجل بلال الخنوس الهدف الرابع في الدقيقة 51. كما سجل أكرم نقاش في الدقيقة 73، وأشرف حكيمي الهدف السادس في الدقيقة 87.
وقام مدرب المنتخب المغربي بإشراك إلياس بن صغير والمهدي موهوب وبنيامين بو شواري بدلاً من أمير ريتشاردسون، بلال الخنوس، وعبد الصمد الزلزولي، كما دخل عادل تاحيف بديلاً لأكرم نقاش.
من الجانب المصري، دخل بلال مظهر ومحمد حمدي بدلاً من أسامة فيصل ومحمد شحاتة. وانتهت المباراة بفوز المغرب 6-0.
كووورة
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