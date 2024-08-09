شرطة المرور السريع بولاية البحر الأحمر تدشن برامج السلامة المرورية بالولاية

تحت إشراف مدير دائرة المرور السريع بالإدارة العامة للمرور شرعت شرطة المرور السريع بولاية البحر الأحمر بتحقيق برامج التوعية والإرشاد المرورى من خلال إنفاذ الخطط والبرامج الخاصة بالإستراتيجية المرورية التى تهدف لتحقيق إشتراطات السلامة المرورية من خلال تكثيف عمليات التوعية والإرشاد والإلمام بالعلامات المرورية وإرشادات الطريق وإشارات العبور والتنويه بضرورة وضع العلامات الإرشادية والتحذيرية التى تعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق المرور الأمن لشركاء الطريق من السائقين والمشاه وتنظيم حركة السير وتقليل وقوع الحوادث والتخفيف من أثارها الكارثية على الفرد والمجتمع لا سيما فى ظل الأوضاع التى شهدتها الولاية مؤخرا من هطول الأمطار والسيول التى ادت إلى قطع بعض طرق المرور السريع التى جرفتها السيول وغمرتها الأمطار الأمر الذى حدا بإدارة المرور السريع بالولاية لوضع التحوطات اللازمة والمعالجات المرورية الفنية بتصميم علامات إرشادية وتحذيرية خاصة بتحقيق السلامة المرورية بجانب مراقبة ضبط السرعة والتحذير من عمليات الوقوف الخاطى والمنحنيات وعبور المشاه وضمان سلامة الجميع.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطه) أن مدير المرور السريع بالولاية شهد التمام الشهري للقوة بحضور مدراء الإدارات بالإدارة ووجه بأهمية الإلتزام بالضبط والتحلى بروح المسؤولية والإخلاص فى العمل وتعميق قيم الترابط والتأخى فيما بينهم خاصة الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب .

المكتب الصحفي للشرطة