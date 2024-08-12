عرض سعودي ضخم لإغراء فينيسيوس.. ونجم الريال يرد

تسعى الأندية السعودية لمواصلة تعزيز صفوفها بالمزيد من نجوم الملاعب الأوروبية، وهو ما دفع القائمون عليها للتحرك نحو أحد أفضل لاعبي العالم.

ووفقا لصحيفة “الأتلتيك”، فإن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، دخل دائرة اهتمامات القائمين على المشروع السعودي في الفترة الماضية.

وأفادت بأن الجانب السعودي قدم عرضا ضخما للدولي البرازيلي، من أجل إقناعه بالقدوم إلى دوري روشن.

وأوضحت أن وفدا من صندوق الاستثمارات العامة، يعمل نيابة عن وزارة الرياضة، قد تواصل مع ممثلي نجم السامبا، في محاولة لإقناعه بأن يكون واجهة الدوري السعودي قبل كأس العالم 2034.

يأتي ذلك بعد تقدم المملكة العربية السعودية بملف رسمي لاستضافة مونديال 2034.

لكن فينيسيوس رفض العرض، نظرا لعدم تخطيطه لمغادرة ريال مدريد، وهي رغبة مشتركة مع النادي الإسباني المرتبط معه بعقد حتى صيف 2027 مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

ورغم رفض فينيسيوس، أكدت “الأتلتيك” أن السعودية ستحاول التعاقد مع فينيسيوس جونيور مستقبلا.

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