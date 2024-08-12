الداخلية: وفاة ٦٨ وإصابة ١٣٠ شخص جراء السيول والامطار

وزارة الداخلية السودانية

أعلن وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سايرين ، إن عدد الوفيات نتيجة السيول والأمطار بلغت ٦٨ حالة وفاة لاسباب مختلفة انهيار منازل وغرق.

فيما بلغ عدد الاصابات ١٣٠شخص وتضررت أكثر من ٤ آلاف منزل بصورة كلية و٨ آلاف منزل بصورة جزئية. وتضرر ٤٠ مرفق عام وخاص.

وقال في تصريح صحفي عقب إجتماع الطوارئ برئاسة عثمان حسين وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وضم الجهات المعنية، : هناك ١٩٨ ألف فدان من الأراضي الزراعية تضررت بالسيول والأمطار إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات.

وأكد اهتمام الحكومة المركزية بالولايات.

وتم تشكيل وفد عال المستوى من الجهات المعنية لزيارة الولايات المتأثرة بالسيول والأمطار وتقديم العون اللازم’ إلى جانب التنسيق مع وزارات المالية والصحة والزراعة وهيئة الأرصاد الجوي.

وقال إن الاجتماع أوصى بتقديم معينات لتوفير إحتياجات اضافية لمطلوبات الخريف، مشيرا في هذا الخصوص إلى انه تم ارسال معينات منذ وقت مبكر تضمنت مواد ايواء واغاثة لولايات كسلا ونهر النيل والشمالية.

وقدم الوزير للاجتماع تقرير عن المجلس الأعلى للدفاع المدني أشار فيه إلى اجازة خطة الطوارئ للعام ٢٠٢٤م، مؤكدا انه تم توزيع معينات لكل الولايات المتوقع تأثيرها بالسيول والأمطار كما تم ارسال فرق من الدفاع المدني لولايات الخرطوم ونهر النيل و الشمالية وكسلا لرصد وحصر الآثار.

من جانبه طمأن د. عصام مصطفى يوسف ممثل وزير الصحة الإتحادي المواطنين باستمرار الوضع الصحي فيما يتصل بأمراض الخريف.

وشكر المالية لتوفير معينات الأدوية من إمصال العقارب والثعابين.

سونا