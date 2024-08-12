للراغبين في العودة إلى السودان.. تعرف على إجراءات إغلاق ملفك في مفوضية اللاجئين بمصر

نشرت مفوضية اللاجئين بمصر، إجراءات غلق ملف المفوضية، والتي حددتها في الاتصال على خط المفوضية الموحد (0227390400) لحجز الموعد، الذهاب بنفسك للمفوضية لحجز موعد غلق الملف، تذهب يوم الموعد وتمضي على موافقتك بغلق الملف تستلم من المفوضية إقرار الغلق مختوم و صورة من كارت المفوضية، مختومة، تتصل وتأخذ رقم الاغلاق من المفوضية بعد عشرة أيام.

هل سأذهب إلى العباسية؟

وثم تذهب إلى العباسية لبدء الإجراءات، والتي تتمثل في تسحب استمارة من العباسية ومعها الأوراق التي استلمتها من المفوضية، بانتهاء الإجراءات يتم كتابة تاريخ دخول اعتباري وخروج خلال أسبوع تطلع من مصر معبر

بري / جوي).

يكتبوا بالحبر على الصفحة الثانية من الجواز تاريخ اليوم ويسلمك ورقة صغيرة فيها باركودين وتاريخ اليوم والاسم رباعي بالإنجليزي وجملة إقامة بغرض السياحة ويختموا الورقة بكلمة عاجل.

ثم استلام الإقامة السياحية بعد 10 أيام ويسلموك بطاقة إقامة سياحية مدتها 7 يوم على الجهة الخلفية من الإقامة مكتوب نقل أصول وصول يوم كذا وتاريخ دخولك حسب ما أبلغتهم في المفوضية والعباسية من بعدها.

ما هو المطلوب للخروج عبر المطار؟

في أي إجراء في المطار يتم تقديم الجواز مع كارت الإقامة، قبل ختم تأشيرة الخروج يسالك الضابط لو كان عندك جواز قديم عليه تأشيرة الدخول أو ورقة

دخول، سيكون ردك بكل وضوح دخولك أيام الحرب وكنت تحت حماية مفوضية اللاجئين وانك عملت نقل أصول في العباسية، نقل تاريخ الوصول من الإقامة بالحبر وكتابة كلمة إقامة سياحية ثم الختم بالخروج.

اليوم التالي