مسدس تركي وسباح نائم وانتقام جزائرية.. 10 لقطات خطفت الأنظار في أولمبياد باريس

بعد اختتام دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مساء الأحد، والتي استمرت على مدار أسبوعين حافلين بالحماس والإثارة، زخرت الأحداث الرياضية بلحظات مؤثرة وأخرى طريفة خلال الأولمبياد.

نستعرض أهم 10 لحظات جذبت الأنظار وتصدرت مواقع التواصل، وربما بقيت عالقة في الأذهان لوقت طويل بعد انتهاء الأولمبياد.

انتصار خليف:

اقتنصت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الميدالية الذهبية بعدما تعرضت لهجوم حاد خلال الألعاب الأولمبية، إثر انسحاب منافستها الإيطالية في دور الـ16، واتهام خليف بأنها رجل.

هزمت إيمان الجميع وحققت الميدالية الذهبية، في مشهد مؤثر.

المسدس التركي:

أصبحت صورة بطل الرماية التركي يوسف ديكيتش، من أبرز الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بالأولمبياد.

ظهر ديكيتش وهو يقوم بالرماية في النهائي، رافعا المسدس، دون استخدام أي نظارات خاصة مثل خصمه، أو أي سماعات كبيرة على الأذن، ووضع يده في جيبه.

سداسية المغرب:

المنتخب الأولمبي المغربي حقق برونزية منافسات كرة القدم، بعد أداء استثنائي خلال الألعاب، اختتماه بفوز تاريخي بنتيجة 6-0 على الأولمبي المصري.

ذهبية تاريخية للجزائر:

بطلة الجمباز الجزائرية كيليا نمور، دخلت التاريخ في باريس، بعد أن حققت أول ذهبية للعرب ولإفريقيا، في رياضة الجمباز، بعمر 17 عاما فقط.

دموع جوكوفيتش:

أسطورة التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش حقق أخيرا الميدالية الأولمبية الذهبية، بعد فشله في تحقيقها مرات عدة، وهو ما أدى لانهياره بالبكاء، على أرضية رولان غاروس، بعد الفوز.

سباق ونتيجة متقاربة:

نهائي سباق الـ100 متر عدوا للرجال، قد يكون الأفضل بالتاريخ، من ناحية الإثارة والتقارب.

النهائي لم يعرف من الفائز به، بسبب تقاربه، حتى ظهرت صورة السباق الرسمية، التي أظهرت فوز الأميركي نوا لايلز بفارق “شعرة”.

البطلة الصينية وعض الميدالية:

شغلت بطلة الجمباز الصينية زو ياكين مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أيام، بلقطة طريفة، عندما تعلمت حركة “عض الميدالية” وهي واقفة على المنصة، من زميلاتها المتوجات.

وخلال تتويج الفائزين بمسابقة شعاع التوازن في الجمباز، قامت صاحبة الميدالية الذهبية بعض ميداليتها، لتنتبه زو لها وتحاول تقليدها، بطريقة مضحكة.

السباح الإيطالي النائم وفشل القرية الأولمبية:

تصدرتصورة السباح الإيطالي صاحب الذهبية والبرونزية، توماس شيكون، وهو نائم في الحديقة الخارجية، على العشب، مواقع التواصل، وذلك بسبب سوء حالة الغرفة التي مكث بها في القرية.

وقد أحاطت علامات استفهام بالقرية الأولمبية، والسبب الغرف المتواضعة والمرافق السيئة، التي أظهرتها صور وشكاوى الرياضيين.

رمح الباكستان الذهبي:

حمل انتصار أرشد نديم بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح في أولمبياد باريس، أبعادا كثيرة لبلاده باكستان، تجاوزت ميدان الرياضة.

البطل الأولمبي الباكستاني أصبح حديث الشارع، بعد أن حقق أول ذهبية لبلاده منذ 40 عاما.

نهر السين يحرج باريس:

اضطر منظمو أولمبياد باريس 2024، مرة تلو الأخرى، إلى إلغاء تمارين مسابقة الترياثلون “منافسات الثلاثي” على نهر السين بسبب نسبة التلوث، كما أدى تلوث النهر إلى انسحاب عدد من الرياضيين، وإلى تسمم البعض الآخر.

الشرق القطرية