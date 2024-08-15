الفرقة الثانية مشاة بالقضارف تحتفل بالعيد السبعين للقوات المسلحة

احتفلت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية والفرقة الثانية مشاة بالقضارف اليوم بقيادة الفرقة الثانية بالعيد السبعين للقوات المسلحة تحت شعار “شعب وجيش فداك ياوطن” بحضور والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد احمد حسن احمد وقائد ثاني المنطقة الشرقية العميد ركن كمال عمر التوم وقائد ثاني الفرقة الثانية العميد الركن احمد على عبدالرحيم وعدد من اعضاء حكومة ولجنة امن الولاية وفعاليات الولاية.

وهنأ والي القضارف المكلف الامة السودانية و القوات المسلحة ضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة الذكرى الخالدة مشيرا الى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء والجرحى من القوات المسلحة والقوات النظامية المساندة للدفاع عن البلاد وحماية شعبها سائلا الله ان يتحقق النصر للقوات المسلحة وهى تزود عن حمى الوطن في معركة الكرامة ضد القوات المتمردة.

واكد قائد ثاني المنطقة العسكرية الشرقية تواصل المسيرة التي بدأها الرعيل الاول من ابناء جيش السودان في الدفاع عن الارض والعرض و ردع اعداء البلاد والمتآمرين لتفكيك وحدة شعبها وسلامة ارضها مشيرا الى استعداد القوات المسلحة لتطهير كل شبر من ارض الوطن دنسه التمرد.

فيما اوضح قائد ثاني الفرقة الثانية مشاة ان الذكرى السبعين لعيد الجيش تأتي والبلاد تواجه العديد من التحديات التي تستهدف امنها ووحدة شعبها مشيرا الى ان الجيش الذى مثلت قوة دفاع السودان نواته الاولى فى العام ١٩٢٥ م واسند له بموجب الدستور حماية البلاد سيواصل جهوده مع جهاز المخابرات العامة والشرطة والقوات المساندة في تقديم المهج والارواح في سبيل الوطن والمحافظة على امنه واستقراره.