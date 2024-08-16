سألني : هل تابعت الضجة السالبة لجديد ازهري محمد علي (في لازم تقيف)؟!.. أجبته : نعم.. وحزين جداً لا لأزهري محمد علي الثورة والمواقف المصنوعة.. حزين لاسم أزهري محمد علي الذي صار مثل صيوان المناسبات يتم نصبه دون أن يسأل صاحبه عن المناسبة.. موت ولا عِرِس.. المهم عنده دفع مبلغ الأجرة.. والذين دفعوا الأجرة أرسلوا لأزهري ( الركيكة) مع المقبوض فنشر علي صفحته دون أن يقرأ النص.. وعندما ثارت ثائرة المتابعين صمت الرجل لأن ثمن الأجرة يشمل أيضاً شراء الصمت!! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

كانت هذه تفاصيل خبر حزين لاسم أزهري محمد علي الذي صار مثل صيوان المناسبات يتم نصبه دون أن يسأل صاحبه عن المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.