والي النيل الابيض يشهد احتفال الفرقة١٨ مشاة بالعيد ٧٠ للجيش

شهد الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الابيض بنادي الضباط بكوستي صباح اليوم الاحتفال الذي نظمته قيادة الفرقة ١٨ مشاة بكوستي ضمن احتفالات الفرقة بالعيد ال ٧٠ للجيش، والذي يأتي هذا العام تحت شعار ” شعب وجيش فداك يا وطن”. بحضور اللواء حيدر علي الطريفي قائد العمليات العسكرية بولاية النيل الابيض واللواء سامي الطيب سيد احمد قائد الفرقة الثامنه عشر مشاة واللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله مدير شرطة الولاية والعميد محمود العباسي مدير جهاز المخابرات العامة وأعضاء حكومة الولاية من الوزراء والمديرين التنفيذيين للمحليات وعدد من قيادات الفرقة ١٨ مشاة السابقين وقيادات المقاومة الشعبية ورجال الإدارة الأهلية والتجار ومديري المؤسسات. ولدى مخاطبته الاحتفال قدم اللواء الركن سامي الطيب سيد احمد قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة بالنيل الابيض التهنئة للشعب السوداني بمناسبة عيد القوات المسلحة السبعون ، وجدد عزم القوات المسلحة على دحر المليشيا المتمردة ، وأشاد قائد الفرقة ١٨ مشاة بالتفاف الشعب السوداني خلف القوات المسلحة باعتبارها المؤسسة الشرعية التي تمثل رمز عز ووحدة وتنصهر فيها كل مكونات الشعب السوداني. سونا

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