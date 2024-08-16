“كما لو كانت صاعقة من السماء”.. هجوم كورسك يخلط أوراق بوتين

سلطت مجلة “فورين بوليسي” الضوء على الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية، موضحة أنه يشكل “نقطة تحول” في الحرب، لاسيما أن التأثير الأكبر يتمثل في تدمير رواية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن النصر المؤكد.

وذكرت أنه مع توسع القوات الأوكرانية في منطقة سيطرتها بكورسك الروسية في الأسبوع الثاني من توغلها، فمن الواضح أنها سوف تضطر في نهاية المطاف إلى العودة إلى حدودها. وفي نهاية المطاف، يشكل مبدأ استقلال الأراضي جوهر معركة أوكرانيا ورد الفعل الدولي الحازم على محاولة روسيا تغيير حدود أوروبا من خلال الغزو.

وتطرقت المجلة إلى تقييم الأهمية العسكرية للعملية، موضحة أنها أظهرت بوضوح ضعفاً كبيراً في دفاعات روسيا الحدودية، وأثارت ارتباكاً في القيادة في موسكو، وأثبتت قدرة أوكرانيا المستمرة في التحركات المفاجئة.

لكن الحروب سياسية فضلاً عن كونها عسكرية، وفي الساحة السياسية ترى المجلة أن توغل أوكرانيا في كورسك غير مسار الصراع بشكل أساسي. وكما لو كانت صاعقة من السماء، جاءت عملية كورسك، فدمرت ما كان بوتين يحاول بناءه.

وأوضحت أنه من الواضح أن الزعيم الروسي متوتر. وخلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدها على عجل مع مجلسه الأمني ​​ومستشاريه الآخرين، كان يحاول التقليل من شأن نجاحات أوكرانيا من خلال وصفها بأنها “استفزازات”، فضلا عن توبيخه لحكام المناطق وقادته العسكريين، ومحاولة الظهور بمظهر غير متأثر بالتحول المفاجئ للأحداث.

ووفقا للمجلة، يدرك بوتين بالتأكيد أنه إذا لم تتمكن قواته من إجبار الأوكرانيين على العودة عبر الحدود قريبًا، فسوف يكون ذلك بمثابة ضربة قاتلة للسرد والخط السياسي الذي كان يحاول بناءه بعناية، وبتكلفة كبيرة، منذ الصيف الماضي.

وهذا الاستنتاج أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، في تقرير لها، موضحة أن التوغل الأوكراني في كورسك يخلط أوراق بوتين.

وذكرت أنه في الاجتماع الأزمة المتلفز الذي عُقد الاثنين، تصفح بوتن دفتراً أبيض اللون، وقرأ بصوت عالٍ من ملاحظات مكتوبة بخط اليد، ما يشير إلى أن مساعديه لم يكن لديهم الوقت لكتابة خطاب له كما يفعلون عادة.

وترى أن التوغل المفاجئ لأوكرانيا في جزء صغير من منطقة كورسك الروسية، الأسبوع الماضي، لم يغير المسار العام للحرب، لكنه وجه بالفعل ضربة أبعد بكثير من بضع مئات من الأميال المربعة من روسيا التي تسيطر عليها أوكرانيا الآن، وهو أنه دفع الحكومة والمجتمع الروسيين اللذين تكيفوا إلى حد كبير مع الحرب إلى مرحلة جديدة من الارتجال وعدم اليقين.

وذكرت “فورين بوليسي” أنه في حين لا تزال القيادة الروسية تكافح لإعادة نشر قوات كافية إلى كورسك لاحتواء الغزو، ناهيك عن هزيمته، فمن الواضح أن هذه العملية السريعة التي شنتها أوكرانيا قد استولت بالفعل على مساحة أكبر بكثير من الهجوم المضاد الفاشل في عام 2023.

ويبدو أيضًا، بحسب المجلة، أن القوات الأوكرانية كانت أكثر نجاحًا على مدار ثلاثة أيام في كورسك مقارنة بالقوات الروسية خلال ثلاثة أشهر في خاركيف. وهذا ما اعتبرته “فورين بوليسي” تحولًا في حظوظ أوكرانيا بشكل دراماتيكي تمامًا.

ووفقا للمجلة، استولت أوكرانيا على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية، وأجلت موسكو أكثر من 100 ألف شخص من المنطقة، ويبدو أن أعدادًا كبيرة من الجنود الروس استسلموا دون قتال.

ومع ذلك، فإن النتيجة الرئيسية للهجوم، بحسب المجلة، ليست في ساحات القتال في منطقة كورسك لكن في البيئات السياسية في كييف وموسكو، حيث ارتفعت الروح المعنوية والعزيمة في الأولى، وزادت الشكوك وعدم اليقين في الثانية. كما بدأت العواصم الغربية تستيقظ على واقع جديد في الحرب.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أنه بالنسبة للسياسيين المعارضين، بما في ذلك بعض القِلة المتبقية داخل روسيا، قدم التوغل الأوكراني فرصة نادرة لاختراق رواية الكرملين بأن روسيا تتجه بثبات نحو النصر، حتى لو كان من غير المؤكد أن الروس سوف يلومون بوتين على مشاكلهم.

وقارن أحد الشخصيات المعارضة، ليف شلوسبرغ، في مدينة بسكوف الغربية، حالة المجتمع الروسي بالصهارة التي تتجمع تحت بركان لا يتضح متى أو كيف ستنفجر إلى السطح. وقال شلوسبرغ في مقابلة هاتفية: “إن الأحداث الحالية تعمل بطبيعة الحال على تكثيف الأزمة. لكننا لا نعرف إلى أين وكيف ستذهب هذه الطاقة من عدم الرضا”.

وبالنسبة للروس المعارضين للحرب، ذكرت الصحيفة أنه أصبحت مساعدة الأشخاص الذين يفرون من القتال إحدى الطرق للشعور وكأنهم يتخذون إجراءً دون المخاطرة بالاعتقال. ونشر البعض على تطبيق المراسلة الاجتماعية تيليغرام منازلهم للنازحين. وفي مدينة أوريول، على بعد حوالي 80 ميلاً شمال كورسك، قالت خياطة تدعى أنستازيا، 36 عامًا، إنها ساعدت في العثور على سكن لعائلتين.

وأضافت أنستازيا، التي طلبت حجب اسمها الأخير من أجل سلامتها: “عندما تعيش في كابوس، من المهم حقًا أن ترى أن هناك أيضًا أشخاصًا حولك يساعدونك”.

ووفقا للصحيفة، لكن كانت هناك علامات على التوتر العام الناجم عن عدم اليقين بشأن تورط المجندين الشباب في القتال. فمنذ بداية الحرب، تعهد بوتن بعدم إرسال المجندين، الرجال الروس الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما والذين يتعين عليهم الخدمة في الجيش لمدة عام، إلى منطقة الحرب في أوكرانيا. لكن المعارك على الأراضي الروسية قد تكون مسألة مختلفة، فقد ذكرت وكالة أنباء تحقيقية روسية، مقرها خارج روسيا، تدعى “قصص مهمة”، الأربعاء، أنها حددت هوية 22 جنديا مجندا اختفوا في كورسك.

وقال غريغوري سفيردلين، رئيس منظمة تساعد الروس الساعين إلى تجنب الخدمة العسكرية، إن المجندين في كورسك الذين انسحبوا من الحدود بعد هجوم أوكرانيا “يُرسلون الآن للدفاع عن كورسك مرة أخرى”. وقال إن مجموعته، “إيديتي ليسوم” (ابتعد عنا)، تلقت أكثر من 20 نداء طلبا للمساعدة من المجندين أو أقاربهم.

وذكرت أن استخدام المجندين أمر حساس بشكل خاص بالنسبة للسيد بوتن لأن أسرهم يمكن أن تشكل قوة قوية مناهضة للحرب، كما فعلت خلال حرب الاتحاد السوفييتي في أفغانستان في الثمانينيات وحرب روسيا في الشيشان في التسعينيات. وعلى النقيض من ذلك، في أوكرانيا، كانت القوة الروسية تتكون بشكل أساسي من جنود متعاقدين يتقاضون أجوراً جيدة وتتلقى أسرهم مبالغ كبيرة إذا مات الرجال، فضلاً عن السجناء الذين وعدوا بالحرية إذا تم إطلاق سراحهم.

لقد ثبت التقدم الذي أحرزته أوكرانيا، بحسب “فورين بوليسي”، أن الحرب ليست طريقاً طويلاً ومؤلماً إلى الهزيمة الأوكرانية الحتمية، وهو الخط الذي يتبناه الكرملين والذي ردده كثيرون في الغرب، بما في ذلك المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، بل إنها قضية مفتوحة إلى حد كبير.

وترى “فورين بوليسي” إلى أن الآن هناك كل الأسباب التي تدفع الغرب إلى تكثيف دعمه لأوكرانيا. والمسألة ليست مسألة تقدم الجيش الأوكراني إلى ضواحي موسكو، وهو أمر من الواضح أنه لن يحدث، بل إرغام القيادة السياسية الروسية على إدراك أنه لا توجد ببساطة أي وسيلة يمكنها من خلالها الفوز بهذه الحرب المجنونة.

ومن الواضح بالفعل أن هجوم كورسك كان نقطة تحول في الحرب. وما إذا كان هذا الهجوم سوف يكون نقطة التحول النهائية التي تؤدي إلى هذا الإدراك في الكرملين هو السؤال الحاسم الذي ينتظرنا. وقد يكون كذلك بالفعل.

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