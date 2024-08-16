أنا الأفضل.. رونالدو يجلب السخرية لنفسه

يحاول كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، منح نفسه، دوافع جديدة من أجل مواصلة تقديم المستويات المميزة.ورغم بلوغه 39 عاما، إلا أن رونالدو لا زال يحاول إظهار جودته وتألقه داخل المستطيل الأخضر، خاصة من خلال تسديد الضربات الثابتة.

وفي لقاء النصر والتعاون في نصف نهائي السوبر السعودي، حصل رونالدو على فرصة تهديفية مبكرة، بعدما انبرى لتسديد ركلة حرة من مكان مميز.وقبل أن يسدد الدون، قام بتحفيز نفسه على طريقته الخاصة، حيث أظهرت عدسات المصورين، النجم البرتغالي وهو يقول لنفسه “أنا الأفضل”.

لكن قائد النصر سدد الكرة بعيدا عن مرمى البرازيلي مايلسون حارس مرمى التعاون، علما بأن المباراة انتهت بفوز العالمي 2-0.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” إن تصرف رونالدو كان مثار سخرية لبعض المتابعين، بعدما سدد الكرة في الهواء، ولم تشكل أدنى خطورة.

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