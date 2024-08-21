ضبط عاطل وزوجته في القاهرة بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين عبر استقطاب المجني عليهم للزواج من السيدة المذكورة عبر موقع «فيسبوك».

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة وهاتفين محمولين، وتبين من فحصهما وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكابهما واقعتين سرقة بنفس الأسلوب، وجرى بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، بالإضافة إلى طبنجة غير مرخصة و3 خزائن وعدد من الطلقات، وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الوطن نيوز