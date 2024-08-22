• من أسرار وكواليس جنيف ما ظلت تردده شخصيات رفيعة داخل وفد الخارجية الأمريكية المشرف علي قيادات المنظمات التي تمت دعوتها للمشاركة في الورش والملتقيات المصاحبة للمفاوضات .. من تلك الأسرار استغرابهم من تعنت قيادة الجيش السوداني وتغيير مواقفها في التعامل مع وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي للسودان ..

ومن ذلك تعجبهم عدم رد قيادات رفيعة في الحكومة والجيش السوداني علي مكالمات الجانب الأمريكي واختصارهم الشديد للمحادثات الهاتفية ..

• من جهة أخري قال المبعوث الأمريكي للسودان لمقربين منه بالقاهرة إنه يشعر بالإهانة لما أسماها بمراوغة الوفد السوداني في الحضور إلي مصر وفقاً لموعد متفق عليه مسبقاً وقال غاضباً إنه سيغادر إلي جنيف وعلي الوفد السوداني أن ينتظر هذه المرة.

• بعض أصدقاء المبعوث الأمريكي نصحوه بالتريث لأن الوفد السوداني ليس لديه مايخسره في الوقت الراهن ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد