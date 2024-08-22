أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل المختلفة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية, تقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة. ووفقاً لما أورد ناشرو المقطع فقد قدمت الفتاة رقصاتها خلال حفل سوداني بالقاهرة وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (الناس تبلغ الكشة يا جماعة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة خلال حفل بالقاهرة وساخرون: (الناس تبلغ الكشة يا جماعة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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