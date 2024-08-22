الرائد يحرج النصر في انطلاقة الدوري السعودي

رونالدو النصر

استهل النصر السعودي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل أمام نظيره الرائد (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، بالجولة الأولى من البطولة.

بهذه النتيجة، حصد النصر والرائد على نقطة لكل منهما في بداية مشوارهما في البطولة، في الترتيب الرابع والخامس، بينما تصدر التعاون جدول الترتيب.

وسجل النصر أولا عن طريق قائده كريستيانو رونالدو في الدقيقة 34، وتعادل للرائد النجم المغربي محمد فوزير، في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وبدأت المباراة بتمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي النصر في وسط الملعب، دون أي خطورة على مرمى المنافس.

وشهدت الدقيقة 11 فرصة للنجم البرتغالي رونالدو، بعدما تلقى عرضية من البرازيلي تاليسكا إلى داخل منطقة الجزاء، ولكنها شهدت تسلل على الدون نتيجة تمركز الخاطئ خلف دفاعات المنافس.

وسجل فريق الرائد هدفا في الدقيقة 17 عن طريق أمير سعيود، من هجمة مرتدة لكن حكم المباراة قرر إلغاءه بداعي وجود تسلل على لاعب الرائد.

وحاول سلطان الغنام تهديد مرمى الرائد (20)، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس الرائد.

ورد الرائد بتسديدة أيضًا (22) عن طريق صالج العكري، من داخل منطقة الجزاء، ونجح حارس النصر بينتو في التصدي لها بنجاح.

وافتتح رونالدو أهداف المباراة، مسجلا هدفه الأول في البطولة بالدقيقة 34، من خلال تسديدة قوية برأسة، جاءت بعد عرضية من زميله السنغالي ساديو ماني.

ووصل رونالدو بهذا الهدف إلى الهدف رقم 50 في مباراته الـ48 مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وكاد أن يهدد الرائد مرمى النصر في الدقيقة 37، بعدما تدخل الحارس بينتو وتصدى لكرة خطيرة قبل أن يلحق بها أمير سعيود.

وفي الدقيقة 47 قرر حكم المباراة منح لابورت لاعب فريق النصر بطاقة حمراء، قبل أن يتراجع عن قراره بعد عودته لتقنية الفار ويمنح اللاعب بطاقة صفراء، مع احتساب ركلة جزاء للرائد.

وأدرك فريق الرائد التعادل أمام النصر في الدقيقة 49، عن طريق محمد فوزير، الذي سجل من ركلة جزاء على يسار بينتو داخل الشباك.

وكاد ساديو ماني أن يسجل هدف التقدم للنصر من جديد في الدقيقة 51، بعد أن تلقى عرضية من رونالدو داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب السنغالي برأسية قوية، ولكن تصدى لها حارس الرائد بنجاح.

وواصل النصر تهديد مرمى الرائد، في الدقيقة 59 من خلال تسديدة قوية من اللاعب البرازيلي تاليسكا، من ركلة ثابتة لكن حارس الرائد تصدى لها بنجاح.

وكاد تاليسكا أيضًا أن يسجل هدفا لفريقه في الدقيقة 61، بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء عن طريق تيليس جاءت على رأس تاليسكا الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وسجل رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 76، قبل أن يقرر الحكم العودة إلى تقنية الفار ويتم إلغائه بداعي وجود تسلل.

وشهدت الدقيقة 88 فرصة خطيرة لفريق النصر، جاءت بعد عرضية من رونالدو داخل منطقة الجزاء استلمها لابورت وسددها تجاه المرمى ولكن تصدى لها حارس المرمى ببرائعة.

وطالب لاعب النصر احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 90+10، بداعي وجود لمس يد على لاعب الرائد داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة قرر استمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

كورررة