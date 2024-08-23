مدير شرطة ولاية نهر النيل يترأس الإجتماع الدورى لهيئة القيادة

ترأس اللواء شرطة (حقوقى) سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل الإجتماع الدورى لهيئة القيادة بشرطة الولاية وإطمأن سيادته خلال ذلك على إستقرار الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية من خلال إستعراض التقارير ذات الصلة والتى أشارت لإستتباب الأمن وهدوء الأحوال بكافة ربوع الولاية وذلك فى أعقاب كارثة السيول والفيضانات التى إجتاحت الولاية والحقت ضررا كبيرا طال الأرواح والممتلكات وثمن سيادته جهود وإسهامات شرطة الولاية بكافة وحداتها وإداراتها العامة والمتخصصة فى إحتواء الأحداث والتخفيف من حدتها ومن معاناة المواطنين وجبر الضرر الذى لحق بهم ووجه سيادته بضرورة تكثيف الجهود وتنسيقها بين كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية تعزيزا لدعائم الأمن والإستقرار وحماية للأرواح والممتلكات.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بأنه تم إستعراض تقارير عن سير العمل من مختلف الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة شملت الشئؤن العامة والجنايات وإدارة الجوازات والهجرة وشرطة تأمين التعدين ويجدر ذكره أن السيد مدير شرطة الولاية نقل إشادة السيد مدير عام قوات الشرطة بقوات شرطة الولاية داعيا أن تكون هذه الإشادة دافعا لتجويد الأداء ومزيدا من البذل والعطاء فى ميادين التضحية والفداء .

المكتب الصحفي للشرطة