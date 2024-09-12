نصبوا على عملاء البنوك.. سقوط عصابة موظفى خدمة العملاء المزيفين

تمكنت الاجهزة الأمنية المصرية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عن طريق إيهامهم بأنهما موظفى خدمة عملاء بالبنك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط مرتكبى الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزتهما (3 هواتف محمولة “بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه”).

وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما عدد 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب.، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.

صدى البلد