والي الخرطوم يتسلم دعم مجموعة وسام لإستكمال صيانة شبكات مياه امدرمان

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان أن التعاون المثمر بين ولاية الخرطوم مع مجموعة وسام للمواسير جعل من السودان منتجاً رئيسيا لأنابيب المياه والصرف الصحي وفق أحدث المواصفات التي تؤهله للمنافسة في دول الاتحاد الأوروبي وأسهمت منتجات وسام بتنفيذ مشروع تغيير شبكات مياه الشرب والخطوط الناقلة للمياه. واشاد والي الخرطوم بالتبرع السخي لروح مؤسس مجموعة وسام والذي تمثل في قطع غيار لصيانة شبكات مياه منطقة أمدرمان القديمة مضيفا أن هذا الدعم سيسرع من الجهود التي تبذلها ولاية الخرطوم حالياً لاستكمال اعادة المياه لاحياء أمدرمان القديمة. سونا

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