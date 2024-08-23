تداول محبي وجمهور الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, مقطع فيديو للمطربة حظي باهتمام كبير ومشاركات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة إيمان الشريف, وهي تدندن وترقص على أنغام إحدى أغنيات. وتفاعل الجمهور مع إطلالة الشريف, الجديدة مع تعليقات إيجابية لم تخلو من الغزل كان أبرزها: (عسل الشريف كملتي الحلا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة وهي تتمايل في الرقص على أنغام إحدى أغنياتها والجمهور: (عسل الشريف كملتي الحلا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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