الشمالية تحقق نسبة تغطية 127.5% في الحملة القومية لشلل الأطفال

حققت الولاية الشمالية نسبة تغطية كلية 127.5% في الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال والتي نفذت في الفترة من التاسع عشر وحتي الثاني والعشرين من الشهر الجاري وإستهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى خمس سنوات والبالغ عددهم في الولاية(168.214) طفلا وطفلة عبر إستراتيجية من منزل الي منزل ذلك تحت شعار(بالتطعيم نحميهم قبل الشلل مايجيهم ).

وتمكنت الولاية الشمالية من تطعيم(214.396) طفلا وطفلة وجاءت محلية دنقلا في المرتبة الأولي على مستوى محليات الولاية بنسبة تغطية بلغت 139% تليها مباشرة محلية القولد بنسبة تغطية 126.9% ثم محلية دلقو 126.7% ومحلية البرقيق 126.3% ومحلية حلفا 125.2% ومحلية الدبة 125.2% واخيرا محلية مروي بنسبة تغطية 119.5%.

وأكد مدير برنامج التحصين الموسع بالولاية الشمالية الاستاذ عبد الرحمن عبد العال عبادي في تصريح(لسونا) أن الاجتماع التقييمي للحملة إنعقد اليوم بدنقلا بحضور مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالولاية الاستاذ محمد محمود السيسي والاشراف الاتحادي والولائية.

وأشار إلى أن الاجتماع إستعرض النسب الجيدة التي تحققت في الحملة بالرغم من ظروف الحرب والخريف.

وأضاف أن الاجتماع اشاد بجهود والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله وإيلائه الحملة الاولوية القصوى وكذلك مجهودات وزارتي الصحة الاتحادية والولائية والمنظمات العالمية وعلى رأسها منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والمنظمات الوطنية الأخرى والداعمين والشركاء والعاملين في برنامج التحصين وإدارة تعزيز الصحة والمتطوعين والمشرفين وفني التحصين الذين جابوا الصحاري والاودية والجزر وتغطيتهم لكل المناطق الجغرافية والمشرفين الذين عملوا وحرصوا على تجويد الاداء وإنجاح الحملة.

وقال عبادي إن جهود برنامج التحصين الموسع بالتعاون مع الداعمين والشركاء مستمرة وصولا لتحقيق مناعة مجتمعية عالية تسهم في منع سريان الفيروس وحماية الأطفال من الاصابة بفيروس شلل الأطفال.