• أحلالٌ عليهم .. ممنوعٌ علينا ؟!

• اليوم أعلن الرئيس الأمريكي بايدن .. أعلن جهاراً نهاراً أنه صادق بإرسال دعم عسكري عاجل لأوكرانيا .. والدعم العسكري الأمريكي يتمثل في صواريخ دفاع جوي .. مضادات للمسيّرات .. وذخائر بمختلف الأنواع ..

• وأمريكا قدّمت من قبل طائرات F16 لأوكرانيا .. وقادت حملة دعم عسكري لكييف شاركت فيه عدة دول أوروبية تقدمتها ألمانيا ..

• وأمريكا تقدم وعلي مسمع ومرأي من العالم دعماً عسكرياً مفتوحاً لإسرائيل ..

• في الجانب الآخر تقود أمريكا حلفاً غير معلن عنه في منطقتنا العربية والأفريقية يمنع ويحذر من تسهيل حصول الجيش السوداني علي السلاح .. وبينما تقود أمريكا حملة الحصار العسكري غير المعلن علي السودان تصمت وتغض الطرف عن الدعم الإماراتي لمليشيا التمرد ..

• الآن .. وحتي يزداد موقف السودان رسوخاً في المحافل الدولية .. لابد من إعلان تفاصيل التحالف العسكري مع روسيا وغيرها من دول محور الشرق والمضي قدماً في التعاون غير المحدود مع عواصم دول الشرق .. وحدها الجهات المختصة في السودان من يحدد الخطوات الفنية للتوجه شرقاً ومراحلها ..ومع هذا لابد من الحديث الصريح والواضح عن توجه السودان للتحالف شرقاً .. مرحلياً فليدعمونا بالسلاح والذخائر والطائرات .. وبعدها ..لكل حدثٍ ..حديث ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد