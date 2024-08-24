أكثر من 300 مستنفرا تدفع بهم محلية ريفي خشم القربة دعما لمعركة الكرامة

امتدح الأستاذ كرار محمد علي رئيس لجنة الإسناد والمقاومة الشعبية بولاية كسلا جهود القوات المسلحة والمقاومة الشعبية بمحلية ريفي خشم القربة في إعدادها الجيد للمستنفرين.

وقال إن المستنفرين تلقوا مستواً عالياً من التأهيل و الجرعات التدريبية والاسلحة تمكنهم من محاربة مليشيا التمرد وصد اي عدوان على البلاد.

وأكد العميد الركن احمد داؤود حميدو قائد اللواء 42 مشاة بقيادة الفرقة 11 مشاة خشم القربة أن المستنفرين تم ثقلهم وتدريبهم بدقة اكسبتهم مهارات للخوض في المعارك مثمناً جهود المقاومة الشعبية في إسنادها القوات المسلحة في معركة الكرامة.

من جانبه أعرب الاستاذ محمد طاهر ابو فاطمة المدير التنفيذي للمحلية عن شكره وتقديره لحكومة الولاية وأعيان وقيادات و مكونات المجتمع المحلي في دورهم المتعاظم لإسناد ودعم معركة الكرامة وكافة أنشطة وخطط المحلية.

وأكد الأستاذ أحمد محمد زين رئيس المقاومة الشعبية بالمحلية على رعايتهم المعسكرات التدريبية والارتكازات بجانب عملية التسليح موكدا أن جاهزيتهم لدعم معركة الكرامة بالمال والرجال لمواجهة مليشيا التمرد وفي خشم القربة حراك تنفيذي ومجتمعي كبير يجعلها في مقدمة محليات الولاية في عدة مجالات كافة .