أسوان - مصر أصيب 6 أشخاص، الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتين «ربع نقل»، بمنطقة النقرة بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان. كان مرفق إسعاف أسوان تلقي إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية الحكمة في نصر النوبة. وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارتين ربع نقل أمام كوبري قرية الحكمة في منطقة النقرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور وجروح ونزيف وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم. المصري اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين «ربع نقل» بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.