تنفيذي الجبلين يخاطب المستنفرين بوحدة جودة الادارية

مستشفى كوستي خاطب الاستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين رئيس لجنة أمن المحلية اليوم المستنفرين بمنطقة كيلو ٤ وحدة جودة الإدارية ، بحضور الاستاذ عبدالله الشيخ قريب الله مدير وحدة جودة الإدارية القيادات الشعبية والشبابية من أبناء المنطقة. وأشاد المدير التنفيذي لمحلية الجبلين بتدافع الشباب لمعسكرات التدريب والالتفاف مع القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والمرتزقة. وقال إن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى من شرطة وجهاز المخابرات الوطني والاستخبارات العسكرية تقدم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع والذود عن البلاد وحفظ أمن و مكتسبات الوطن والمواطن. وأكد المدير التنفيذي للمحلية ان المستنفرين سيظلون السند والداعم الحقيقي للقوات المسلحة وهم يسدون الثغرات لحماية البوابة الجنوبية للولاية على طول الشريط الحدودي من كنانة والجبلين وجودة. وبشر بالانتصارات الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة في كل المحاور و العمليات. واضاف أن النصر بات قريبا وهزيمة مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية. ووعد بتقديم الدعم العيني والمادي لمعسكرات المستنفرين بالتنسيق مع لجنة التعبئة والاستنفار بالمنطقة. سونا

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