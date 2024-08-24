أكثر من31 مليون جنيها قيمة الأصول المفقودة من إتحاد نقابات عمال شمال كردفان بسبب الحرب

ترحم رئيس اتحاد عمال ولاية شمال كردفان الاستاذ أبو البشر بدوي على أرواح الطالبات والمواطنين شهداء القصف العشوائي الذى تعرضت له مدينة الأبيض مؤخراً من قبل مليشيا الدعم السريع.

وأشار لدى ترؤسه الاجتماع الدورى للاتحاد إلى أهمية مواصلة العملية التعليمية فى ظل كل الظروف لمحاربة الجهل والفقر.

الاستاذ احمد ابوالقاسم الأمين العام للاتحاد قدم تقرير اداء الإتحاد للفترة الماضية حيث استعرض الاجتماعات التى عقدها الضباط الثلاثة مع والى الولاية وامين عام الحكومة والتأمين الصحى ومدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة التربية والتعليم وشركة شيكان التى تم فيها مناقشة قضايا العمال المعيشية فى ظل الظروف المعقدة التى تمر بها الولاية إضافة إلى أهميةاعادة خدمة التأمين الصحى للعمال وتكافل شركة شيكان الذى توقف منذ 2019م .

كما أوضح التقرير الهيئات النقابية التى تم تسليمها للاتحاد وشملت اتحاد محلية شيكان والاتحاد المهني للمعلمين والاتحاد المهني لمحلية شيكان والهيئة النقابية للمهن الصحية وفرعية المستشفى والهيئة النقابية للادارة والخدمات وفرعية القضائية والهيئة النقابية للتعليم العام ، وسيتواصل تسليم الهيئات النقابية للاتحاد فى الايام القادمة.

وأشار ابو القاسم ان الاتحاد شارك فى الورش والاحتفالات واللقاءات والمناسبات التى نظمت بالولاية. امين مال الإتحاد أوضح أن الأصول المفقودة من دار الاتحاد بسبب الحرب بلغت اكثر من 31 مليون جنيها فيما نهبت كل اصول ومحتويات الاتحاد المهنى للمعلمين والهيئة النقابية لعمال التعليم.