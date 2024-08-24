وزير التعليم العالي: لجنة من مديري الجامعات للمساعدة في حل الازمة السودانية

عقد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مطولاً بعدد من مديري الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أمس ببورتسودان وذلك بهدف تقديم رؤى وخارطة طريق للمساعدة في حل الأزمة السودانية، وناقش الاجتماع عدة مقترحات للخروج بمبادرة تساعد فى إيجاد حلول مقبولة ومناسبة للأزمة الراهنة في البلاد، وتشمل المبادرة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية والسلام، عبر صياغة مصفوفة تعدها مجموعات من العلماء وترفع للجهات العليا للدولة بهدف رسم خارطة طريق لمستقبل السودان. وأكد بروفيسور دهب أن المبادرة ستكون شاملة ولجانها تضم خبراء وعلماء وباحثين من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المختلفة. مشيرا إلى أنها تقوم على دراسة الواقع السوداني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن مديري الجامعات قد استشعروا مؤشرات تستدعي المشاركة والعمل لإخراج البلاد من عنق الزجاجة، وذلك بتقديم الأفكار والخبرات بجانب المهام التي تقوم بها الجامعات من إنتاج المعرفة والبحث العلمي. َالجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد دعا في وقت سابق إلى المساعدة فى معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة لعدد من مؤسسات التعليم العالي للخروج برؤية موحدة وتسريع إيجاد حلول للأزمة الراهنة في البلاد. سونا

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