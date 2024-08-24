البرهان *أمريكا قدّمت لنا دعوة منقوصة.. وجنيف لتبييض وجه الدعم السريع.

*لن نذهب إلى جنيف.. واعترضنا على رغبة أمريكية بأن نرسل وفداً من الجيش وليس من الحكومة.

*نحاول تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة.

*لا نقبل بتوسيع منبر جدة أو فتح موضوعات جديدة للحوار مع الدعم السريع.

*السُّودانيون لا يُمكن أن يقبلوا وجود الدعم السريع في المُستقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: نرفض مُقايضة الخرطوم بالفاشر.. ووضع الجيش أفضل بكثير من الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.