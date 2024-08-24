الأرصاد: متوقع توالي هطول الأمطار في معظم ولايات السودان

قالت هيئة الأرصاد الجوية السودانية في نشرتها اليوم السبت انه يتوقع توالي استمرار هطول الامطار في معظم الولايات بكميات ونسب متفاوتة من غزيرة الى غزيرة متوسطة ،الى متوسطة خفيفة.

وتوقعت ان يتقدم الفاصل المداري شمالا ،من الناحية الشمالية الشرقية حتى جنوب مصر ماراً بشمال حلايب مارا بشلاتين ووادي حلفا، وشمال الفاشر والجنينة.

وأضافت انه يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة العظمى والصغرى انخفاضا طفيفا في معظم أنحاء البلاد.

وعليه يكون الطقس حارا نهارا معتدل ليلا في معظم انحاء البلاد، حار جدا نهارا دافئ ليلا في الشمال وشمال شرق البلاد والساحل.

وتوقعت هطول “امطار غزيرة “جنوب غرب ولاية شمال دارفور، ولايتي غرب ووسط دارفور جنوب غرب ولاية شمال كردفان.

( غزيرة الى متوسطة) وسط وجنوب شرق ولاية البحر الأحمر، وسط ولاية نهر النيل، ولايتي القضارف وسنار، شمال ولاية النيل الأزرق ،جنوب شرق ولاية الجزيرة، وولاية الخرطوم، ولاية النيل الأبيض.

ولاية النيل الازرق، وسط وجنوب أواسط ولاية شمال كردفان ،ولايتي جنوب وغرب كردفان ، ولايتي شرق وجنوب دارفور، شمال أواسط ولاية شمال دارفور ،شرق وجنوب غرب الولاية الشمالية.

” متوسطة الى خفيفة” في معظم أجزاء ولايات البلاد، اعلى درجة حرارة متوقعة ظهر اليوم 42 درجة في كل من دنقلا ووادي حلفا، وادناها 19 درجة صباح الغد في مدينتي كسلا وزالنجي .

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