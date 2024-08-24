هدفا “قباني” يقودا المريخ للعبور إلى دور ال 32 في أبطال أفريقيا

قاد المحترف الايفواري “قباني” نادي المريخ السوداني إلى تسجيل فوز مقنع على ضيفه نادي النصر بطل الدوري الليبي ، في المباراة التي أقيمت في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان وذلك في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وسجل “قباني” هدفين نظيفين بواقع هدف في كل شوط ليصعد بنادي المريخ إلى دور ال 32 بأكبر بطولات أفريقيا للأندية وهي النتيجة التي كفلت للفريق التأهل لأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وصرح رئيس نادي المريخ النمير في منصة الفيس بوك قائلاً أن عبور المريخ للدور الأول أمر طبيعي وننتظر المزيد من الفريق في الأدوار القادمة.

ومثل الفريق في المباراة في حراسة المرمى المحترف النيجيري أوجو وأمامه ثلاثي خط دفاع موسى الطيب وباباجيدي وطبنجة نجم اللقاء .

وأمامهم رباعي خط وسط رمضان عجب كابتن الفريق ومعتز و أنس المحترف دياوا.

وفي خط المقدمة لعب الفريق بكل من السماني الصاوي المحترف الايفواري قباني صاحب الهدفين ومبارك .

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