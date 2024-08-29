الأمن العام ينجح فى كشف كمين بيع سيارة وسرقة تاجرين بالإكراه بالإسكندرية.. وضبط الجناة

الاسكندرية

نجح قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط 4 أشخاص لقيامهم باستدراج شخصين بدعوى بيع سيارة وسرقة مبلغ مالى منهما.

تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (تاجرى سيارات – يقيمان بالقاهرة)، بقيام مجهول باستدراجهما من خلال موقع إلكترونى بزعم بيع سيارة لهما مقابل مبلغ مالى.

وأضافا أنه لدى تقابلهما بدائرة القسم، اصطحباهما بسيارة لمنطقة تحت الإنشاء، وفوجئا بقيام ثلاثة آخرين بتهديدهما بسلاح أبيض واقتيادهما عنوة لخارج السيارة، والاستيلاء على حقيبتهما وبداخلها المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 عاطلين ” لـ 3 منهم معلومات جنائية ” – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه – السيارة والسلاح الأبيض المستخدمين فى الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام