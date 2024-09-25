عقار يلتقي سلطان مايرنو علي محمد طاهر

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السيد مالك عقار إير بالدور التاريخي وحكمة زعماء الإدارة الاهلية فى قيادة المجتمع السوداني والحفاظ على اللحمة الوطنية موحدة فى مواجهة تحديات الحرب الراهنة. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء سلطان مايرنو السلطان/علي محمد طاهر. ​​​​​من ناحيته قال السلطان علي محمد طاهر فى تصريح صحفي إن اللقاء تطرق الى عدد من القضايا الوطنية فى مقدمتها دعمهم للقوات المسلحة و وجميع مؤسسات الدولة التى تتصدى للحرب المدمرة التى تشنها مليشيا الدعم السريع الإرهابية على الشعب السوداني، مضيفا ان نائب الرئيس وعد بمعالجة جميع المشاكل التى تواجه المنطقة خاصة فى مجال الزراعة وخدمات الصحة والمياه والتعليم. سونا

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