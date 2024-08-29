مدير مستشفى الأبيض الدولى تشيد بجهود الهيئة النقابية لمصفاة الأبيض

قامت الهيئة الخيرية للعاملين بمصفاة الابيض للبترول بصيانة و تشغيل ماكينة إنتاج الأوكسجين (الهواء السائل) بمستشفى الأبيض الدولى (الضمان) بواسطة مهندسي المصفاة . وأشادت دكتورة آمال خليل يوسف المدير العام لمستشفى الضمان بجهود الهيئة الخيرية للعاملين بمصفاة الابيض على هذه المبادرة الطيبة التى تصب فى مصلحة مواطن الولاية الذى عانى من عدم توفر الأوكسجين وندرته خلال الفترة الماضية. وقالت فى تصريح ل(سونا) أن تشغيل ماكينة الأوكسجين يساهم فى إمداد كل مستشفيات الولاية لتقديم الخدمات الطبية المختلفة التى تتطلب توفر الأوكسجين خاصة العمليات وأمراض الجهاز التنفسي. واكدت دكتورة آمال على أهمية مثل هذه المبادرات التى تسهم فى دفع مسيرة العمل الصحى بشمال كردفان من اجل خدمة مواطنى الولاية. سونا

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