حاول إنقاذ صديقه فغرق معه .. مصرع شابين بمياه النيل

لقي شابين مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، وذلك بمياه نهر النيل في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من قوات الإنقاذ النهري بغرق شابين داخل مياه نهر النيل، في قرية دندرة، بمركز قنا.

وكشفت التحريات، عن مصرع «إسلام. ن»، طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، غرقًا خلال الاستحمام في مياه نهر النيل، وعندما حاول أحد أصدقائه ويُدعى «أحمد. م. ف»، من إنقاذه غرق معه جاري انتشال جثتيهما من مياه نهر النيل، من قبل قوات الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

المصري اليوم