شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة على أنغام الأغنية الترند (نار الشوق غرامي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للمطربة الشهيرة وصاحبة الجماهيرية العريضة هدى عربي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني في إحدى حفلاتها الأخيرة بالعاصمة المصرية القاهرة. https://www.facebook.com/reel/1230031431332383 وقدمت السلطانة خلال الحفل فاصل من الرقص المثير على أنغام الأغنية الترند المتداولة هذه الأيام (نار الشوق غرامي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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